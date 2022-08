Incendio a Pantelleria, turisti e vip in fuga. Armani, Tardelli e Merlino tra gli evacuati: "È una tragedia"

17 agosto 2022 a

Brucia Pantelleria, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 agosto un grande incendio si è sviluppato nella vegetazione ed è stato alimentato dal vento. Le fiamme si stanno espandendo pericolosamente anche a ridosso delle abitazioni e molte persone sono state evacuate, tra cui anche alcuni personaggi noti che stavano soggiornando sull'isola come lo stilista Giorgio Armani, il campione dell'82 Marco Tardelli e la sua compagna Myrta Merlino. Proprio la giornalista di La7 ha diffuso alcune immagini del rogo su Twitter e ha parlato di incendio doloso.

Le fiamme partite alle spalle di Cala Cinque Denti stanno avvolgendo ettari di macchia mediterranea e non sono distanti da alcune abitazioni. Essendo già buio, non sarà consentito ai Canadair di levarsi in volo fino all’alba e le operazioni di spegnimento da terra dei vigili del fuoco, il cui primo obiettivo sarà quello di circoscrivere le fiamme, sono ostacolate dalla morfologia del territorio. "Dopo un’estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!", scrive su Twitter Merlino.

Sono decine le persone che sono state allontanate dalle proprie case - tra queste la giornalista e scrittrice Francesca Barra - e decine di abitazioni rischiano di essere raggiunte dal fuoco. Il Corriere della sera riporta le parole di Armani costretto a lasciare la sua casa insieme a ospiti e collaboratori "40 anni della mia vita, non è giusto. Per me e per Pantelleria. Dover scappare così, di notte. Chi mai si sentirà più sicuro". "Siamo dovuti scappare... . spiega ancora Merlino al Corriere - L’incendio dilaga, c’è troppo vento... Casa nostra e quella di Armani sono nella zona peggiore. Noi ci siamo messi in salvo, ma, appunto, è una tragedia. Per l’isola, per la natura, per chi vive qui e per le loro case. E in generale, per questo benedetto Paese".