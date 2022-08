Roma, incendio negli studi di Cinecittà: a fuoco il set di "Firenze rinascimentale"

01 agosto 2022 a

Un incendio è divampato all’interno degli Studi di Cinecittà, nella zona sud-est di Roma. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nella struttura e stando alle prime notizie a bruciare sono le scenografie di ’The Young Pope 2’, mentre le fiamme minacciano anche la Casa del Grande Fratello. Nell’incendio è stato gravemente danneggiato anche il set di ‘Assisi’. A quanto rivela Dire si tratta di un incendio «importante, ma al momento sotto controllo». Le strade limitrofe sono state chiuse al traffico.

All’interno degli studi cinematografici di Cinecittà sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco. Gli operatori si sono messi all’opera per estinguere le fiamme e poi hanno protetto le strutture non ancora interessate dal fuoco. Non risultano feriti o intossicati. Le fiamme sono in particolare divampate dal set di ‘Firenze del Quattrocento’: si tratta di uno dei set permanenti, ma già in smantellamento da settimane e che non faceva più parte delle visite guidate organizzate all’interno degli Studios né era oggetto di riprese cinematografiche. Il fuoco ha generato anche piccole esplosioni.