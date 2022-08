Roghi al Flaminio e Ponte Milvio, arrestato il "piromane seriale". Aveva distrutto anche la 'bancarella del Professore'

13 agosto 2022 a

È considerato un piromane seriale. Dopo due settimane di ricerche è stato fermato dai carabinieri di Roma, coordinati dalla procura, un uomo senza fissa dimora che sarebbe il responsabile degli incendi tra Ponte Milvio e Piazzale Flaminio dello scorso 9 luglio. Il 51enne, fermato in zona Torrenova, è stato portato in carcere a Civitavecchia. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Il 9 luglio, una serie roghi in stretta sequenza, avevano travolto la Capitale colpendo cassonetti di rifiuti a Tor di Quinto, arredi esterni di alcuni esercizi commerciali come i ristoranti 'Lo Sgobbone', 'Il Vignola' e il bar 'Mio Caffè. Non solo, i roghi appiccati avevano distrutto anche la storica 'Bancarella del Professore' di piazzale Flaminio. Proprio in quei giorni Roma era devastata dagli incendi divampati in altre zone della città. Per questo i Carabinieri del Nucleo Operativo e delle Stazioni Flaminia, Ponte Milvio e Medaglie d’oro, tutte articolazioni della Compagnia Roma Trionfale, avevano costituito una task-force per contrastare il fenomeno. Gli investigatori, attraverso l’analisi dei filmati estrapolati da numerosi sistemi di sorveglianza e appostamenti, hanno così individuato l'uomo dei roghi che aveva dei precedenti specifici.