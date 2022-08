Malore, Renato Pozzetto ricoverato in ospedale

16 agosto 2022 a

Renato Pozzetto è ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Circolo di Varese dopo essere stato colpito, venerdì scorso, da un leggero malore. Lo riferiscono le testate locali.

L’attore, che ha compiuto 82 anni lo scorso luglio e che vive tra Milano e Laveno (Va), è stato sottoposto a diversi esami per accertare le sue condizioni di salute che, sempre secondo quanto riferisce la stampa locale, non sarebbero gravi e sono anzi considerate in miglioramento. Le dimissioni di Pozzetto dovrebbero arrivare a breve.