Morto il fratello di Renato Pozzetto: scomparso il fratello Ettore a 91 anni

22 luglio 2022 a

a

a

Lutto per Renato Pozzetto, noto attore comico lombardo. Nelle scorse ore è venuto a mancare Ettore Pozzetto, fratello maggiore del volto noto del cinema italiano: aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile. Ad annunciare la morte di Pozzetto è Varese News, che rende noto pure l'annuncio mortuario che specifica che la data dei funerali sarà il 25 luglio, con la cerimonia che si svolgerà nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese.

"La commissione non può più indagare". Si ferma tutto per le indagini su David Rossi

"Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento", il testo messaggio pubblicato da Lucia, moglie di Ettore Pozzetto, e dai figli Rossella e Riccardo. Ettore Pozzetto, oltre a Renato, aveva avuto altri fratelli minori: Achille, scomparso anche lui alcuni anni fa, e Giorgio. Gemonio è il luogo dove la famiglia Pozzetto si era stabilita durante gli anni della seconda guerra mondiale, quando Milano, città dove era nato lo stesso Ettore, era sotto i bombardamenti. Un grave perdita per un attore che ha fatto sorridere e ridere per anni milioni di italiani.