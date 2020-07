Renato Pozzetto, quando eravamo "Quelli della domenica"

Maurizio Costanzo 29 luglio 2020 a

Con ritardo, e mi scuso, faccio gli auguri a Renato Pozzetto che il 14 luglio ha compiuto 80 anni. Ci siamo conosciuti molti anni fa, nel 1968, quando io come autore lui come artista, lavoravamo in un programma televisivo che si chiamava “Quelli della domenica”. Lì ho conosciuto Renato, la sua simpatia, ma anche la sua gentilezza e il meraviglioso rapporto con Cochi. Che bella quella trasmissione, c’era Paolo Villaggio che faceva “Kranz” e anche “Fantozzi”. C’erano poi Cochi e Renato e una soubrette, Ombretta Colli, moglie di Giorgio Gaber. Auguri ancora, Renato e buona vita.