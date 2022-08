Maltempo, Palio di Siena rinviato per la pioggia

16 agosto 2022 a

Il Palio di Siena slitta a mercoledì 17 agosto. Il rinvio è stato causato dall’improvviso temporale che si è abbattuto sulla città intorno alle 16.50 di martedì mentre piazza del Campo era già affollata da migliaia di turisti e senesi in attesa della Carriera prevista per le 19.

La decisione del rinvio è stata presa dal sindaco Luigi De Mossi in accordo con le Contrade per l’impraticabiltà del tufo in piazza del Campo che avrebbe reso insicura la gara dei cavalli. La precedente volta che il Palio di Siena è stato rinviato, sempre a causa della pioggia, risale al 16 agosto 2015. Un altro rinvio avvenne nel 1997.