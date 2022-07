Palio di Siena, bufera social per la telecronaca di Pierluigi Pardo: "Spiegategli le regole"

02 luglio 2022 a

a

a

Nel Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano corso sabato 2 luglio è successo di tutto, con la vittoria al fotofinish della Contrada del Drago sulla Torre (ha vinto il cavallo esordiente Zio Frac montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, veterano del Palio) e una serie di infortuni che ha reso l'evento, che tornava dopo due anni per lo stop dovuto al Covid, ricco di sorprese e colpi di scena. Ad aggiudicarsi le riprese in diretta è stata La7 che ha affidato il commento del Palio a Gianluigi Pardo, famoso telecronista legato soprattutto al calcio.

L'esordio del giornalista a piazza del Campo ha però scatenato le polemiche di molti telespettatori che si sono sfogati sui social, su Twitter soprattutto, lamentando la scarsa conoscenza delle regole di un evento unico al mondo dove storia, antiche tradizioni e rivalità cittadine si sovrappongono alla competizione in senso stretto.

"Pierluigi Pardo abbastanza scandaloso alla telecronaca del palio, non si poteva ascoltare, non conosceva le regoli basilari", "Pardo ancora nn ha capito che per una mossa valida deve entrare la contrada di rincorsa ,su non ci vuole tanto", "Ho 54 anni e per mia fortuna ho seguito le belle cronache di Paolo Frajese, sentendo #Pardo mi è salito il ricordo e scesa una lacrima", "Pardo che commenta il #Palio è come se io commentassi un incontro di sumo", "Pardo non ha mai visto un Palio in vita sua, è evidente! Potevano metterci un turista a caso a commentare, sarebbe stato uguale!", sono alcuni dei commenti che hanno fatto schizzare il nome del telecronista tra le tendenze di Twitter.

In molti lamentano commenti superficiali e poco competenti soprattutto nei lunghi momenti che caratterizzano il Palio, quelli del corteo storico e dell'allineamento al canapo dei cavalli prima della mossa - la partenza della corsa - che possono essere estenuanti ma che sono parte fondamentale dell'evento. "Dite a Pardo che finché la contrada di rincorsa (il Leocorno oggi) non entra è come se gli altri fossero in fuorigioco. Forse così capisce", chiosa un commentatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.