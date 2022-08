Meteo, l'estate entra in crisi: dove colpiscono piogge e temporali. Ma per Ferragosto c'è una speranza

09 agosto 2022 a

L'estate è entrata in crisi in molte zone d'Italia con pioggia e temporali sparsi e i prossimi giorni saranno all'insegna dell'istabilità. L'anticiclone che ha portato caldo torrido sulla penisola per mesi "sta cominciando a perdere forza sotto l'attacco di correnti più fresche e instabili", scrive 3bmeteo che ricorda come ad agosto, tuttavia, sia "difficile avere perturbazioni come nel periodo autunnale". Inoltre anche in caso di alta pressione possono verificarsi "temporali di calore", piogge brevi e localizzate tra il tardo pomeriggio e la sera.

Per mercoledì 10 agosto i meteorologi prevedono "tempo in leggero miglioramento sull'Italia" anche se resta dell'instabilità al Centro-Sud. "Al mattino tempo asciutto e in gran parte soleggiato" con soltanto qualche possibile temporale sulla Sicilia tirrenica mentre nel pomeriggio le piogge "colpiranno le aree appenniniche del Sud con locali nuclei anche sulle coste di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Temporali a tratti intensi con grandinate su Appennino Umbro, Abruzzese e Laziale. Possibili rovesci su Roma e sul Cagliaritano". Le temperature medie resteranno alte: massime comprese tra 28 e 33 gradi.

Temporali più diffusi giovedì 11 agosto tra Calabria e Sicilia Nord-orientale, nelle aree interne del Centro, al Sud e sulle Isole, locali nubifragi. Più asciutto sulla Puglia, Toscana e al Nord. Venerdì 12 agosto "aumenta l'instabilità su tutto il Paese" con rovesci che non coinvolgeranno solo il centro-sud ma anche il nord.

Peri giorni successivi come quello di Ferragosto siamo nell'ambito delle tendenze. L'anticiclone dovrebbe tornare nel prossimo weekend, riportando condizioni di stabilità ma nelle zone a ridosso delle Alpi potrebbero non mancherebbero fasi temporalesche.