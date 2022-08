Come sarà il tempo a Ferragosto, la previsione di Giuliacci: inizia la settimana che stravolge l'estate

08 agosto 2022 a

Come sarà il tempo a Ferragosto 2022. Il caldo infernale si è abbattuto prima del previsto e adesso, proprio nella settimana di Ferragosto, potrebbe cambiare tutto. La settimana che è appena cominciata - secondo quando prevede il sito meteoGiuliacci.it - sarà all'insegna di rovesci e nubi sparse anche al centro e al sud dopo i temporali e le piogge che hanno travolto le regioni del nord nel corso del week-end. Ma i modelli continuano a ricalcolare le possibilità del tempo per il 15 agosto. "L'Italia, per alcuni giorni, rischierà di trovarsi in una sorta di terra di nessuno, a metà strada tra le correnti umide atlantiche e l’anticiclone africano, sempre pronto a risalire da sud e sud-ovest".

In ogni caso nei prossimi dieci giorni è certo che arriveranno acquazzoni ma anche grandine su buona parte dello Stivale, un cambiamento netto che potrebbe rovinare le vacanze degli italiani in partenza. È previsto proprio in questa fase il passaggio in rapida successione di ben tre perturbazioni atlantiche e le nuove proiezioni definiscono giorno per giorno i temporali che si abbatteranno sulla Penisola.

Oggi lunedì 8 agosto pioggia soprattutto sulle Alpi, in Lombardia, in Emilia e al Centrosud. Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, domani martedì 9 temporali previsti invece al Centrosud e sulle Isole. Nella giornata di mercoledì 10 pioggia su Lazio e al Sud; poi giovedì 11 temporali su Calabria ed Isole e venerdì 12 temporali su Calabria, Sicilia.

Un'altra ondata di pioggia e perturbazioni colpirà Alpi e Piemonte, sabato 13 nuovi temporali sulle regioni alpine e appenniniche e domenica 14 temporali su Alpi e al Sud. A Ferragosto scatterà la terza perturbazione con i temporali al Nord e martedì 15 temporali al Centronord.