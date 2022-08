Meteo, arrivano i temporali? "Blocco anticiclonico", sorpresa per Ferragosto: le previsioni di Mario Giuliacci

07 agosto 2022 a

È iniziato l'esodo dei vacanzieri che culminerà con il Ferragosto e molti si chiedono quali saranno le condizioni atmosferiche da qui al 15 agosto 2022. Ci sarà ancora il caldo torrido che ha interessato quasi tutte le regioni italiane negli ultimi giorni o arriverà il cambio climatico con temporali e acquazzoni? A fornire alcune indicazioni sulle ultime proiezioni meteo su Ferragosto 2022 è il sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, che spiega come l'Italia nei prossimi giorni sarà una sorta di terra di mezzo, tra "correnti umide atlantiche e l’anticiclone africano, sempre pronto a risalire da sud e sud-ovest".

Questa nuova dinamicità che interessa buona parte dell'Europa garantirà "flussi più instabili e freschi responsabili delle fasi di maltempo estivo", ossia temporali improvvisi in primi al Nord, poi anche in parte nelle regioni centro e del sud.

Dopo questa tregua dal caldo estremo con possibili rovesci, la situazione potrebbe cambiare nuovamente. In base ai modelli di meteogiuliacci, infatti, "a partire indicativamente dal 13 Agosto, l'anticiclone africano si espanderà sempre più sul bacino del Mediterraneo, in particolare quello occidentale, supportato da masse d'aria roventi, in arrivo direttamente dal cuore del Sahara". Si tratta di una sorta di "blocco anticiclonico" chiamato "ad omega" responsabile di roventi ondate di calore. Per questo a Ferragosto dovremmo aspettarci, se questa configurazione meteo dovesse verificarsi, una nuova sferzata di caldo estremo con punte oltre i 35 gradi. Ma dovrebbe essere l'ultimo colpo di coda del caldo africano dell'estate 2022.