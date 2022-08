Tg1, il caso Anzaldo-Meloni scuote la Rai. Le scuse della giornalista: “Battuta venuta male”

04 agosto 2022 a

Richiamo all’equilibrio e alla sobrietà da parte della direttrice del Tg1, Monica Maggiorni, alla redazione dopo le parole pronunciate dalla giornalista Elisa Anzaldo durante la rassegna stampa a proposito della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Carissimi, siamo nel mezzo di una campagna elettorale estremamente complessa che richiede il massimo della nostra concentrazione e professionalità. Un episodio accaduto nella Rassegna Stampa di questa mattina mi spinge a ricordare che il nostro dovere è quello di andare in onda restituendo ai nostri spettatori il senso di sobrietà e di totale equilibrio proprio del servizio pubblico - ha sottolineato Maggioni - per questa ragione dobbiamo tutti porre una attenzione ancora maggiore del consueto in tutto quello che facciamo e diciamo in onda. Certa di poter contare su ognuno di voi, vi auguro buon lavoro» ha concluso la direttrice a seguito del vespaio di polemiche del centrodestra per il comportamento nei confronti di Meloni.

La giornalista si è scusata, ammettendo l’errore: «Mi rendo conto che una battuta venuta male, nella rassegna delle 7 del mattino, sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero. Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato sulla metafora calcistica ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto. Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso».