“Mancanza di idee e fango su Fratelli d'Italia”. Giorgia Meloni denuncia la caccia alle streghe della sinistra

Giorgia Meloni è già stanca di come la sinistra stia conducendo la campagna elettorale in vista dell’appuntamento del 25 settembre. La leader di Fratelli d’Italia mette a tacere le critiche degli avversari con un post su Twitter: “La mancanza di idee della sinistra, e la debolezza delle poche che le sono rimaste, si manifesta nella ridicola caccia alle streghe che tenta di condurre infangando Fratelli d’Italia. La conseguenza è che non si rendono conto dei problemi reali che stanno a cuore agli italiani”.

“Chi ci attacca danneggia l’Italia. Noi conservatori siamo una famiglia dell’Unione europea. Ci sentiamo eredi di un’identità da fare crescere. Chiedo agli avversari il confronto su idee e progetti, ma contro il centrodestra ci sarà la solita sinistra, che si vorrebbe arrogare il diritto di stabilire quale sia la direzione nella quale devono andare i cambiamenti” le parole della stessa Meloni in un’intervista al Corriere della Sera.

Nello stesso colloquio ha spiegato un altro dei temi su cui riceve più attacchi: “Dio, Patria e famiglia non è uno slogan politico ma il più bel manifesto d’amore che attraversa i secoli. Affonda le sue radici nel ‘pro Aris et Focis’ di Cicerone. ‘L’altare e il focolare’ che da sempre fondano la civiltà occidentale. Conservatori significa innanzitutto sentirsi eredi. Avere cioè la consapevolezza storica di ereditare una tradizione, una cultura, un’identità e un’appartenenza. Un conservatore - precisa Meloni - non è contrario ai cambiamenti in sé. È contrario alla visione della sinistra secondo la quale progredire vuol dire cancellare tutto ciò da cui proveniamo”.