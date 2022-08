Controcorrente, Giorgia Meloni umilia Carlo Calenda: "Cosa ha fatto lui nella vita"

03 agosto 2022 a

Giorgia Meloni disintegra Carlo Calenda. La leader di Fratelli d'Italia, ospite di Controcorrente su Rete4, risponde alla domanda di Veronica Gentili sul leader di Azione che l'avrebbe definita 'incompetente'. "Io non so in ragione di che cosa Carlo Calenda pensi di poter assegnare patenti di competenza non solo a me, ma a tutti in Italia" tuona Meloni.

"Non so perché Calenda dica che io sono inesperta. Magari ci spiega cosa ha fatto lui nella vita"@GiorgiaMeloni a #Controcorrente pic.twitter.com/gHBPeSgfwF — Controcorrente (@Controcorrentv) August 3, 2022

"Se poi ci spiega cosa ha fatto lui nella vita, io me lo ricordo ministro dello Sviluppo economico nominato senza aver fatto gavetta politica e senza aver ricevuto il consenso dei cittadini e me ricordo di averlo visto gestire crisi industriali che basta chiedere ai dipendenti di Mercatone uno o Embraco... i lavoratori di quelle aziende sono stati lasciati in mezzo alla strada". Secondo Meloni sarebbe una strategia di comunicazione che viene messa in atto da "chi non sta in partita in campagna elettorale e che attacca chi è in prima fila sperando che qualcuno risponda".