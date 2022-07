Spazio, un razzo cinese è fuori controllo e diretto sulla Terra: "Rischio pioggia di detriti"

27 luglio 2022 a

Un allarme dallo spazio. Il razzo cinese Long March 5B da 21 tonnellate, lanciato in orbita domenica 24 luglio dalla Cina, sarebbe in caduta libera "fuori controllo" diretto verso la terra. Gli scienziati aerospaziali internazionali sono in agitazione: il razzo potrebbe non bruciarsi completamente al rientro nell'atmosfera terrestre, e generare quindi una pioggia di detriti come quella che colpì l'Oceano Indiano a maggio 2021.

Il razzo, decollato domenica dalla piattaforma di lancio di Wenchang sull'isola meridionale di Hainan, trasportava un nuovo laboratorio alimentato a energia solare, da agganciare alla stazione spaziale cinese di Tiangong. Gli scienziati affermano che la traiettoria di volo del razzo sarà difficile da prevedere, a causa delle fluttuazioni nell'atmosfera, generate dalle continue variazioni dell'attività solare. Ma il ministero degli Esteri cinese ha risposto che la probabilità di danni a qualcosa o qualcuno è "estremamente bassa". Attesa e fiato sospeso per il fine settimana, quando il razzo dovrebbe arrivare sulla Terra.