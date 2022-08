Lampedusa, Matteo Salvini inchioda Lamorgese: ecco il video dei clandestini in fuga

04 agosto 2022 a

Centinaia di clandestini in fuga da Lampedusa immortalati nel video pubblicato da Matteo Salvini sui suoi profili social. Il leader della Lega accusa il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di organizzare l'esodo dei migranti dall'isola proprio a poche ore dal suo arrivo. "Lampedusa. A poche ore dal mio arrivo, di notte, la Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini verso altre zone d’Italia" scrive Salvini. Poi tuona: "Vergogna" e ricorda al ministro di avere le ore contate: "Dal 25 settembre, bye bye Lamorgese".

Qualche ora prima il leader della Lega aveva denunciato come la sinistra cercasse disperatamente di nascondere i clandestini prima del suo arrivo sull'isola. "Più di 1.500 immigrati nell’hotspot di Lampedusa a fronte di una capienza di 357, record di sbarchi, 42mila arrivi solo nel 2022, più della metà delle richieste di asilo respinte. I danni della sinistra sul fronte-immigrazione sono evidenti - aveva scritto Salvini - e proprio in questi istanti la Lamorgese sta trasferendo 850 dei clandestini ammassati a Lampedusa per nasconderli dai giornalisti che seguiranno la mia visita (sarò sull’isola domani e venerdì), annunciando perfino 450mila euro per togliere l’immondizia. Nessuna propaganda e nessun finanziamento potranno cancellare questa vergogna internazionale, che la Lega denuncia e denuncerà. L’Italia non è il campo profughi d’Europa: il 25 settembre, gli italiani possono voltare pagina".