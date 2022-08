Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela i veri numeri sui migranti: “Il trionfo di Matteo Salvini”

02 agosto 2022 a

L'emergenza immigrazione divide la politica. Per parlare della questione dei clandestini e degli sbarchi continui sulle coste italiane - in particolare Lampedusa è al collasso - nell’edizione del 2 agosto di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero, è intervenuta Maria Giovanna Maglie: “I numeri sono questi, ci sono 13.537 sbarchi a luglio di quest’anno, 11.471 nell’intero 2019 quando c’era Matteo Salvini ministro dell’Interno. Il ministro dell’Interno non è un personaggio simpatico nella storia delle repubbliche, e anche nella storia delle monarchie, questi è un uomo d’ordine, che deve fare delle scelte anche non piacevoli per difendere il territorio e i confini nazionali. Noi - mette in evidenza la giornalista - non siamo nelle condizioni, non lo eravamo tre anni fa, figurati ora con la crisi economica, con il problema del carrello della spesa, con il problema energetico e con il problema di una delinquenza abbastanza diffusa nelle metropoli e non solo”. Dopo Maglie è intervenuto pure Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: “Non possiamo tollerare questa invasione, il vero razzismo è della sinistra”.