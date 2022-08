Matteo Salvini a Lampedusa pronto a smascherare la sinistra: "Ecco come nasconde i clandestini"

03 agosto 2022 a

La sinistra ha le ore contate. Matteo Salvini è impegnato in tour per l'Italia e dopo aver fatto tappa in Veneto si accinge a spostarsi al Sud, tra Puglia, Calabria, e Lampedusa. Ed è qui, sull'isola invasa dai migranti, che il segretario della Lega è pronto a scatenare la guerra alla sinistra. Lampedusa è al collasso: oggi ci sono più di 1.500 immigrati nell’hotspot che potrebbe accoglierne solo 357. "Una vergogna assoluta" tuona il leader della Lega. "La sinistra cerca disperatamente di nascondere i clandestini prime del mio arrivo".

"Record di sbarchi, Pd complice". Salvini attacca sull'emergenza migranti

"Per l’Italia e per l’Europa, che negli ultimi giorni la Lamorgese ha provato a nascondere con qualche trasferimento - dichiara Salvini - Peccato che gli arrivi siano così numerosi da rendere inutili i tentativi della sinistra. L’isola è al collasso: nelle prossime ore, prima della mia visita di domani e venerdì, riproveranno a nascondere i loro fallimenti?".