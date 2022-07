Un traghetto per risolvere il problema migranti a Lampedusa. Giorgia Meloni sbotta: “Serve il blocco navale”

27 luglio 2022 a

Il governo prova a risolvere il caos migranti a Lampedua. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un lungo incontro al Viminale con il sindaco dell’isola, Filippo Mannino, durante il quale sono state affrontate alcune questioni che riguardano la funzionalità dell'amministrazione locale dell'isola. Una particolare attenzione è stata rivolta all'impatto sulla comunità territoriale legato al sovraffollamento dell'hotspot causato dagli sbarchi di migranti irregolari nei mesi estivi.

Lampedusa non regge più, mille migranti trasferiti

La titolare del Viminale, informa una nota, ha confermato che l'amministrazione dell'Interno continuerà a mettere in campo il massimo sforzo per consentire l'accelerazione dei trasferimenti dei migranti dall'isola. Oltre all'impiego di navi della Marina militare, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, a partire da questa sera è operativo un traghetto appositamente noleggiato che effettuerà tre collegamenti a settimana tra Lampedusa e la Sicilia. Il Viminale ha disposto l'assegnazione al Comune di Lampedusa di circa 450 mila euro per lo smaltimento straordinario dei rifiuti provenienti dall'hotspot.

Raffica di sbarchi: 400 migranti in una notte. Lampedusa è già al collasso

Sull’argomento degli sbarchi è arrivato pure un messaggio su Twitter di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Le politiche immigrazioniste hanno gettato nel caos la Nazione. Da tempo FdI propone il blocco navale, una missione europea in accordo con le autorità nordafricane per impedire partenze verso l'Italia e morti in mare. Difendere i confini significa difendere l’Italia”.