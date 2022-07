Lampedusa non regge più, mille migranti trasferiti

25 luglio 2022 a

Entro domani mattina saranno trasferiti da Lampedusa circa mille migranti presenti nell’hotspot dell’isola, di cui 600 in partenza gia« questa sera con la nave "Diciotti". È quanto si apprende da fonti del Viminale. Le operazioni di svuotamento dell’hotspost proseguiranno nella serata di domani e nella giornata di mercoledi con l’impiego di traghetti di linea e di unità navali della Marina militare e della Guardia costiera.

«Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, prenda atto della insostenibilità e del fallimento delle politiche migratorie d’accoglienza che stanno portando al collasso, oggi Lampedusa, domani l’Italia e dopodomani l’Europa. Non è più sostenibile l’arrivo di altri migranti economici clandestini, anche per ragioni di sicurezza nazionale. Si facciamo rispettare i confini, a partire da quelli marittimi, per evitare un esodo che potrebbe avere proporzioni devastanti per la nostra economia e per la sicurezza. Stiamo dando alla disperazione la risposta più sbagliata incentivando pericolose partenze. Gli aiuti si fanno in loco con progetti seri. A tutto c’è un limite, anche alle sconsiderate utopie buoniste dietro le quali - vogliamo ricordarlo, - si annida e prospera il malaffare di organizzazioni criminali internazionali che vergognosamente lucrano sul traffico di esseri umani. Non esiste allo stato alternativa alcuna ai respingimenti e alle politiche di sostegno in loco e prima ce ne rendiamo conto, meglio è». Così il senatore di Fi, Enrico Aimi.