Sbarchi a raffica: 400 migranti in una notte. Lampedusa al collasso, Salvini: dal 25 settembre si cambia

Sbarchi a raffica sulle coste siciliane. È nuovamente al collasso l’hotspot di Lampedusa: sono oltre 400 i migranti approdati sull’isola tra questa notte e le prime ore della mattina in una quindicina di sbarchi. Quasi 1.200 gli ospiti del centro di accoglienza a fronte di una capienza di 350. Di sole poche settimane fa la precedente emergenza, quando l’hotspot è arrivato a contenere oltre duemila persone, bambini compresi, nel degrado e nella sporcizia.

Due navi della Capitaneria di porto sono arrivate nel porto di Messina con 227 migranti di un barcone che ne trasportava 500 soccorso a largo della Libia. A bordo anche 5 morti. I cadaveri dopo una prima ricognizione del medico legale sono stati portati nella camera mortuaria del policlinico. Si tratta di cinque uomini che non sono sopravvissuti al viaggio della speranza. Stanno bene anche se stremati dal caldo gli altri migranti che una volta sbarcati sono stati rifocillati con acqua e cibo. Tra loro anche alcuni bambini con le madri. Intanto la Ong fa sapere che dopo i quattro soccorsi effettuati ieri, a bordo della Sea Watch 3 ci sono 428 migranti. Tra loro donne, bambini, una donna incinta di 9 mesi e un paziente con gravi ustioni.

"Quattrocento undici clandestini sbarcati in poche ore, Lampedusa in emergenza. Il 25 settembre gli italiani potranno finalmente scegliere di cambiare: tornano sicurezza, coraggio e controllo dei confini" dichiara il leader della Lega Matteo Salvini confermando che il tema dell'immigrazione sarà centrale nella campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.