Ondata di sbarchi a Lampedusa, l'hotspot esplode: quasi duemila migranti nella struttura

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. L'hotspot di Lampedusa dopo gli arrivi delle ultime 48 ore è al collasso. Sono 1.871 i migranti ospitati a fronte dei 350 posti disponibili. A questi si sono aggiunti 22 tunisini intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza.

Quello dei 22 tunisini è l'ultimo di sette sbarchi registrati dall’alba di lunedì 25 luglio. Intanto la ong Sos Mediterranee Italia su Twitter fa sapere che “la Ocean Viking ha tratto in salvo 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da alarm phone. 268 naufraghi sono ora a bordo: tra di loro oltre 100 minori non accompagnati”.

Caldissima la rotta che va dalla Tunisia alla Sicilia. La Guardia costiera tunisina nella notte tra il 23 e il 24 luglio ha bloccato in varie regioni del Paese nordafricano 19 “attraversamenti delle frontiere marittime”, spiega il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook. Durante le operazioni in mare sono state soccorse 215 persone e sequestrati 5.000 euro in contanti.