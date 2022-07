Clandestini in festa per lo sbarco in Italia. Matteo Salvini furioso: “Lamorgese, chi l'ha vista?”

14 luglio 2022 a

a

a

La Mediterraen Sea, una nave di una Ong che lavora appunto nel Mar Mediterraneo, ha avuto il via libera per attraccare in Italia per far sbarcare i 314 migranti presenti a bordo e un video ha mandato su tutte le furie Matteo Salvini. “Clandestini esultanti alla notizia che sbarcheranno tutti e 314… A Malta? In Grecia? In Francia? In Spagna? In Tunisia? Ma no. In Italia, ovviamente. Lamorgese, chi l’ha vista?” scrive il leader della Lega su Twitter, pubblicando le immagini degli immigrati che festeggiano, a mo’ di vittoria del mondiale di calcio, nel ricevere la notizia che potranno essere accolti dalla nazione tricolore.

Draghi denuncia i troppi sbarchi di migranti e la sinistra lo assale

La furia del numero uno del Carroccio nei confronti della ministra dell’Interno non si è però esaurita ed è continuata tramite altri canali: “Siamo neanche a metà luglio e siamo a 31.000 sbarchi contati di migranti in Italia. Siamo in una situazione di degrado nelle città grandi e soprattutto nelle piccole. È difficile lavorare in un governo in cui c’è il ministro dell’Interno di cui non si hanno notizie”. Poi di nuovo: “Sbarchi senza sosta. Lampedusa al collasso. L’Italia sta per esplodere. Se Lamorgese non è in grado di difendere la sicurezza e i confini italiani si faccia aiutare”. E ancora in un altro post in un post in cui condivide la storia di Chiara Ferragni, che si è detta ‘angosciata e amareggiata della violenza che continua a esserci a Milano’: “Prosegue l’incessante problema sicurezza a Milano. Ormai è proprio sotto gli occhi di tutti... Sala e Lamorgese, se ci sono battano un colpo, altrimenti si facciano aiutare”.

Clandestini esultanti alla notizia che sbarcheranno tutti e 314… A Malta? In Grecia? In Francia? In Spagna? In Tunisia? Ma no. In Italia, ovviamente.

Lamorgese, chi l’ha vista? pic.twitter.com/NNcNXjPm9a — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 12, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.