Milano, rissa brutale alla Stazione Centrale: calci in testa e bottigliate. Il video della vergogna

23 luglio 2022 a

Calci e bottigliate, una pozza di sangue sulla pavimentazione di piazza Duca D’Aosta, a Milano, davanti alla Stazione centrale. Tutto in pieno giorno. La rissa è scoppiata venerdì 22 luglio intorno alle 20 ed è sfociata nella brutale aggressione di un giovane tunisino da parte di un ragazzo di colore, probabilmente africano.

Le immagini diffuse dalla senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, su Twitter mostrano il nordafricano, 17enne, ricoperto di sangue. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di una rapina. Poi sono partiti insulti e vendette incrociate tra i frequentatori abituali della piazza, fino all'intervento dell'africano che ha colpito alle spalle il 17enne e quando questi era a terra. Lo ha centrato alla testa con un potente calcio, poi con una bottigliata. Il giovane è stato soccorso dai alcuni passanti ed è intervenuta la polizia. Secondo quanto si apprende il tunisino non ha subito ferite gravi. L'aggressore, secondo alcuni testimoni, è un volto conosciuto in zona.

"Mentre il sindaco" di Milano Beppe Sala "reputa la situazione 'non drammatica ma degna di attenzione', questo è quanto avviene davanti alla stazione centrale di Milano. I rinforzi servono ora, non entro fine anno come annunciato da Sala. FdI chiede più controlli e più sicurezza", afferma Santanché rilanciando le immagini della rissa.