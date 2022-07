Sciopero aerei, stop nazionale confermato: i voli cancellati e caos negli aeroporti

16 luglio 2022 a

a

a

Da settimane regna il caos nei grandi aeroporti europei, tra scioperi e cancellazione dei voli. Disservizi e disagi per i passeggeri che si apprestano a partire per le vacanze o che sono in fase di rientro.

Buone vacanze Italia! Estate da incubo per i viaggi, caos e boom dei prezzi

Domenica 17 luglio è stato confermato lo sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. Ad annunciare unitariamente la mobilitazione è una nota congiunta Filt Cgil e Uiltrasporti. ''Ci auguriamo di avere al più presto risposte concrete per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose, così da poter evitare ulteriori disagi ai passeggeri in questo periodo estivo'', auspicano i sindacati.

Nuova raffica di voli cancellati e sciopero nazionale, incubo vacanze

“Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno - sottolineano le sigle sindacali - i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e Crewlink rivendicano condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo ed inoltre acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall'aereo anche per 14 ore consecutive e la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale" dichiarano. “Domani dalle 14 - concludono Filt Cgil e Uiltrasporti - si terranno quattro presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa e Roma Fiumicino". In Sicilia, domani, incroceranno le braccia anche gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, occupati in siti aeroportuali, in attesa da quasi 7 anni del rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.