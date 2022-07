Caos aerei sulle vacanze, nuova raffica di voli cancellati e sciopero nazionale domenica 17 luglio

13 luglio 2022 a

Un ulteriore giorno di passione che si aggiunge al caos dei voli cancellati. Domenica 17 luglio è il giorno dello sciopero di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Easyjet, Volotea, Ryanair. Coinvolte anche le controllate del vettore low cost irlandese, Malta Air e Crewlink. Dalle 14 alle 18 i voli potrebbero subire delle variazioni e si prevedono ritardi e cancellazioni. Cosa fare se si ha un biglietto con una di queste compagnie? Chi si vedrà annullato il viaggio ha diritto a essere indirizzato su un altro volo, oppure potrà chiedere il rimborso totale di quanto ha pagato. È previsto un risarcimento dai 250 ai 600 euro a seconda della durata del volo. Domenica si fermeranno per 4 ore anche i controllori di volo Enav,

Inizialmente lo sciopero doveva essere di 24 ore, ridotto a 4 dopo l’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi. "Ci adeguiamo alla decisione presa dal Garante, ma allo stesso tempo sollecitiamo un intervento da parte del Governo per aprire al più presto un tavolo di confronto con le compagnie low cost e verificare il rispetto dell’articolo 203 del Decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo", dichiarano i sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti .

Lo sciopero va ad aggravare una situazione già pesante per i viaggiatori e che non sembra destinata a migliorare. Entro la fine di agosto Lufthansa cancellerà altri duemila voli negli aeroporti di Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera, per mancanza di personale. Questa è già la terza ondata di cancellazioni quest’estate: la compagnia infatti ha inizialmente tolto tremila voli per i mesi di luglio agosto, eliminandone altri 700 fino al 14 luglio. Saranno cancellati soprattutto i collegamenti brevi verso destinazioni all’interno della Germania o verso paesi esteri vicini.

E in Italia? "Nei primi 10 giorni di luglio i numeri sono assolutamente confortanti, sempre in una situazione di difficoltà, rispetto ai numeri dei degli altri Paesi continentali: su oltre 37.000 voli, tra partenze e arrivi, questi sono dati aggregati, i voli cancellati sono 800 e i ritardi superiori alle due ore sono 1.250, quindi una percentuale molto bassa sempre raffrontata ai disagi negli altri Paesi continentali", ha detto il presidente dell’Enac, Pierluigi Umberto Di Palma, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, chiamato a riferire sui disagi nel trasporto aereo.

Si preannuncia un mese di agosto caotico, con gravosi inconvenienti per i turisti: a livello globale le compagnie aeree hanno già annunciato la cancellazione di 25.378 voli, ritirati dai loro programmi, di cui il 60% in Europa. Lo riporta la società di analisi del settore aereo Cirium. Il numero delle cancellazioni per mancanza di personale da parte delle compagnie colpisce soprattutto l'Europa dove ci saranno 15.788 voli in meno. A sopprimere il più grande numero di voli a destinazione dell’Europa è Turkish Airlines - in tutto 4.408 - a seguire British Airways con 3.600 cancellazioni, EasyJet con 2.045, Lufthansa con 1.888 e Wizz Air con 1.256.

