Crotone, due 17enni prendono a bastonate l'ex sindaco di Roccabernarda: è in gravi condizioni

Un'aggressione violenta, in piena notte, è quella di cui è stato vittima Francesco Coco, 74enne ex sindaco di Roccabernarda, vicino a Crotone. L'uomo, con un passato nell'Arma e una vita spesa per la legalità, è ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. È successo poco prima della mezzanotte di sabato, mentre Coco rientrava a casa dopo una serata fuori: ad aggredirlo due diciassettenni, che lo attendevano, a volto coperto, all'interno del terreno della casa nella quale abita, in campagna. Non appena l'uomo è sceso dall'auto, i due giovani gli sono piombati addosso armati di bastone e lo hanno colpito con ferocia prima di darsi alla fuga nell'area verde che circonda l'abitazione.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata prima all'ospedale di Crotone, poi presso quello di Catanzaro, dove è tutt'ora ricoverata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petilia Policastro e quelli del Reparto operativo - Nucleo investigativo di Crotone. Una prima ricostruzione ha dato elementi sufficienti a identificare i due aggressori, uno dei quali è nipote di un esponente di vertice di una consorteria di 'Ndrangheta. La posizione dei due minorenni è al vaglio degli inquirenti, mentre le indagini proseguono per delineare il movente del pestaggio.

Coco, sottufficiale in pensione dei carabinieri, oltre a essere ex sindaco di Roccabernarda, è ex consigliere comunale, ed ex consigliere provinciale di Crotone. Nelle campagne vicine all'abitazione, sono stati trovati e sequestrati gli indumenti indossati dagli aggressori al momento dell'agguato e poi abbandonati durante la fuga a piedi. Sotto la lente di chi indaga i video registrati dalle telecamere pubbliche e private presenti nell'area. Nelle prossime ore, fa sapere chi indaga, verranno notificate eventuali misure nei confronti dei due diciassettenni.

