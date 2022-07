Tragedia a Fano, annega con il figlio di 8 anni

10 luglio 2022 a

Padre e figlio annegano in mare, a Fano. A dare l’allarne la mamma del bimbo. La tragedia, che ha coinvolto un’intera famiglia, è accaduta ieri mattina alle 7.30. Quando papà, mamma e due figli, un bambino di otto anni e un ragazzo di dodici, sono andati al mare sulla Spiaggia dei Fiori, nel quartiere Gimarra. Il vento, fortissimo, di scirocco, ha alzato le onde. I bagnini hanno issato bandiera rossa per segnalare il pericolo e invitare i bagnanti a restare sull’arenile. Davide Zandri, 44 anni, si è però tuffato. Portando con lui i due figli. Un terzo figlio è rimasto invece a casa. La violenza delle onde ha sbattuto l’uomo sugli scogli, spaccandogli la testa. Ha annaspato per un po’ nell’acqua gelida, ha cercato di chiedere aiuto. La moglie, vedendolo in difficoltà, ha lanciato l’allarme. I bagnini dell’associazione «Mare Dentro», compreso il presidente Enzo Maggi, si sono immediatamente tuffati. E sono stati allertati pure il 118 e i vigili del fuoco. Quando sono arrivati i soccorritori hanno trovato il corpo del padre, ormai annegato, tra gli scogli. Il figlio più grande, di 12 anni, Luca, è stato tratto in salvo, rianimato e trasferito in codice rosso all’ospedale di Fano, in provincia di Ancona. Il bimbo di 8 anni è scomparso tra i cavalloni pieni schiuma e per ritrovarlo sono salpati mezzi navali e sono decollati aerei della guardia costiera. In campo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e l’elicottero Drago dei pompieri inviato da Bologna: le operazioni sono state rese difficili dal forte vento e dal mare in tempesta. Il corpo senza vita del piccolo è stato rinvenuto soltanto nel tardo pomeriggio. Grazie anche ad uno speciale scanner in grado di individuare oggetti sommersi.

Alla notizia della morte del figlioletto la madre è svenuta ed è stata accompagnata in stato di choc all’ospedale di Fano dove è stato ricoverato in un primo momento il figlio dodicenne. Che ha riportato, per fortuna, ferite leggere ed escoriazioni e respira autonomamente nonostante abbia rischiato di morire annegato. In serata l’adolescente è stato comunque trasferito all’ospedale Salesi di Ancona per eseguire una serie di accertamenti medici. Da quanto si è appreso, la famiglia coinvolta vive a Calcinelli di Colli al Metauro, non lontano da Fano. Davide Zandri lavorava come operaio metalmeccanico presso la Profilglass di Bellocchi. Dopo la tragedia sulla Spiaggia dei Fiori si respirava un’aria irreale. Al bar un silenzio tombale. Nessuno degli altri bagnanti ha voluto commentare l’accaduto.



