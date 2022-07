Omicron, l'annuncio di Ema: "A settembre vaccino contro le varianti". La quarta dose agli over 60

07 luglio 2022 a

A settembre arrivano i nuovi vaccini contro le varianti Omicron. Ad annunciarlo è l'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al lavoro per rispondere alla nuova ondata di contagi Covid che sta travolgendo tutta l'Europa. L'Agenzia sta anche valutando la possibilità di approvare in autunno l'iter dei vaccini contro il Coronavirus come quello già previsto contro l'influenza, quindi a cadenza annuale.

"Stiamo studiando i dati clinici per capire quale impatto potrebbero avere i cambiamenti nella composizione dei vaccini sulle prestazioni cliniche. Potremmo muoverci verso un quadro simile ai vaccini antinfluenzali, che non richiede la presentazione di dati clinici prima dell'approvazione dell'aggiornamento annuale. Le discussioni tra i nostri esperti sono ancora in corso” ha detto il responsabile per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri. "In ogni caso, avremo bisogno di prove dal mondo reale dopo l'approvazione per comprendere l'impatto che l'aggiornamento dei vaccini ha nel proteggere le persone dal contagio e dall'evoluzione grave della malattia in autunno e inverno e quanto può durare", ha spiegato l'esperto.

Considerando l'attuale situazione Covid in Europa "voglio ricordare i contenuti della raccomandazione congiunta che l'Agenzia europea del farmaco Ema e l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) hanno adottato ad aprile. La nostra indicazione è stata che le persone con più di 80 anni dovrebbero ricevere un secondo booster con un vaccino mRna autorizzato". Ma nello stesso documento "abbiamo anche detto che in presenza di una significativa recrudescenza dei contagi come sta succedendo adesso, anche le persone tra i 60 e i 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere il secondo richiamo. Mentre questa ondata di Covid si diffonde in Europa è essenziale mantenere la protezione delle persone vulnerabili ed evitare qualsiasi rinvio della vaccinazione" ha ribadito Cavaleri durante il briefing periodico con la stampa.

