Lo spot per la quarta dose di vaccino è un clamoroso autogol: tutti senza mascherina nell'ambulatorio

L’aumento dei contagi dovuti alle nuove varianti di Omicron hanno messo in allarme il mondo della politica. Il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per far fronte all’emergenza virus, hanno deciso di lanciare una nuova campagna per sensibilizzare i fragili sulla quarta dose del vaccino contro il Covid. Lo spot si è però rivelato un boomerang: nessuno indossa la mascherina.

Nel video appare infatti un’anziana signora che con il nipote si reca in un ambulatorio medico per effettuare il secondo richiamo (lo possono effettuare gli over 80, gli anziani residenti nelle Rsa e gli over 60 fragili) e nessuno, compresa la dottoressa che effettua l’inoculazione, indossa però il dispositivo di protezione, che è obbligatorio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani. “La quarta dose è importante per proteggere gli anziani e le persone fragili. Chiedi al tuo medico di famiglia e prenota online. Facciamolo per noi”, le parole della dottoressa nella campagna istituzionale, che si conclude con una scritta: “Il vaccino è fondamentale per proteggere te e coloro che ami. Rispetta sempre le regole di comportamento”. Anche la mascherina "sarebbe" fondamentale.

