Siccità, "rubinetti chiusi anche nelle ore diurne". La previsione peggiore della Protezione civile

27 giugno 2022 a

a

a

"Sono anni che parliamo di cambiamenti climatici, si discute su cosa siano i cambiamenti climatici, di come impattano sul nostro territorio questo periodo è una fotografia fedele di questi ragionamenti. La fotografia italiana è un 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno quest’anno rispetto alle medie degli ultimi anni. Abbiamo avuto fino al 70% di neve in meno". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a SkyTg24.

Tutti i trucchi per salvare orti e giardini risparmiando acqua

"Abbiamo fiumi come il Po, per esempio, uno dei fiumi più importanti a livello nazionale per le vita che intorno a quel fiume si sviluppa, che ha portate fino all’80% in meno - ha evidenziato Curcio -Quindi abbiamo una situazione generalizzata di carenza di risorse idriche, quindi generale carenza di pioggia. In alcune aree diventa impattante in maniera assolutamente importante a livello agricolo, a livello ittico, produzione dell’energia elettrica. La situazione è generalmente complessa in tutto il Paese".

La siccità mette in ginocchio l'Italia. Che succede a Roma

Poi l'eventualità più negativa. "Alcune zone non è escluso il fatto che il razionamento dell'acqua porti a una chiusura temporanea" dei rubinetti "anche nelle ore diurne. Bisognerà capire anche quali sono i segnali delle prossime settimane", ha detto Curcio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.