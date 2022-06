Covid, contagiarsi di nuovo con Omicron 5 aumenta i rischi per la salute

24 giugno 2022 a

Rimanere contagiati più di una volta aumenta il rischio per la propria salute. Il Covid non dà tregua al mondo e preoccupano le reinfezioni da variante Omicron 5. Lo dicono i risultati delle ultime ricerche effettuate in tutto il mondo. E mentre in Italia il numero delle persone al secondo o terzo "giro" di Covid aumenta, preoccupano le conseguenze.

Nancy Baxter dell'Università di Melbourne ha affermato che le prime ricerche, basate sul database del Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti, hanno dimostrato che contagiarsi di nuovo comporta rischi maggiori. La ricerca, che deve ancora essere sottoposta a revisione paritaria, mostra che mentre con il primo contagio ci sono alcuni benefici per l'immunità, la possibilità di effetti negativi sulla salute aumenta dopo ogni infezione successiva.

I possibili rischi sono problemi di respirazione, affanno, disturbi di natura cardiaca, long covid e avere un rischio di morte più elevato di quello che ci si aspetterebbe. "Il che significa - spiega il professor Baxter - che più volte lo ottieni, più sarà aggiunto alla possibilità che a un certo punto avrai subito una conseguenza davvero negativa di avere COVID-19".

Per il primo mese dopo il contagio con Omicron si ha una certa protezione contro il nuovo contagio, ma poi diminuisce rapidamente, dicono i dati. Lo studio ha incluso più di 5,5 milioni di persone, solo il 10% (566.020) erano donne.

