Covid, aumentano i contagi. E arriva la proroga sull'obbligo di mascherina a lavoro

24 giugno 2022 a

a

a

Cresce l'allerta per il nuovo incremento dei contagi Covid, proprio nel momento in cui sta per scadere l'obbligo di usare mascherine sul luogo di lavoro.

Sono 55.829 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia su un totale di 238.069 tamponi effettuati. È quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. Sale ancora dal 22,6% al 23,5% (+0,8%) il tasso di positività, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 51 (ieri erano 75), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.018. In aumento le ospedalizzazioni: 9 in piu le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati e 141 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.205 ricoverati.

Non bastava il Covid, ritorna l'incubo poliomielite. “Pessima notizia”, ecco perché

Secondo quanto riportato dalla Stampa, nella bozza sulla quale stanno lavorando tecnici del ministero della Salute insieme a quelli del Lavoro l'obbligo di utilizzare mascherina verrebbe prorogato per quanto riguarda gli impieghi a contatto con il pubblico e quello in cui i colleghi sono troppo vicini.

La Ffp2 resterebbe obbligatoria per camerieri, baristi, chi lavora in uffici privati allo sportello e altri lavoratori che non possono essere protetti da barriere di vetro o plexiglass. Obbligo di sanificare scrivanie a fine turno che si utilizzano per il lavoro, a partire dai computer. Negli uffici pubblici per ora non cambia nulla. E i lavoratori fragili dovrebbero poter rimanere in smart working.

Covid, boom di casi. A settembre vaccino bivalente per gli over 50 (ma senza Omicron 5)

«È chiaro che una volta che il virus circola di più, la mascherina limita il contagio; quindi il mio consiglio è di usarla laddove c'è assembramento e folla - ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri - Tenerla in spiaggia mi sembra una follia, ma va tenuta sui trasporti dove è ancora obbligatoria e se magari si prende un aereo».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.