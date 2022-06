Covid, i contagi risalgono: impennata di casi, aumentano di oltre il 60%. L'estate col virus

24 giugno 2022 a

Cresce ancora la curva pandemica, con un'impennata dei contagi su base settimanale. In Italia si registrano oggi 56.166 casi Covid e 75 morti. I tamponi effettuati in 24 ore sono 248.042 e resta alto il tasso di positività, che si attesta sul 22,6%.

Su base settimanale, si registra un aumento del 58,9% dei contagi (nel periodo 15-21 giugno): "Assistiamo a una netta impennata dei nuovi casi - dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - che si attestano intorno a 255 mila con una media mobile a 7 giorni che supera quota 36 mila casi al giorno". I decessi calano del 19% in una settimana, mentre prosegue l'aumento delle ospedalizzazioni: allo stato sono 5.064 i ricoveri in area medica (117 in più rispetto a ieri) e 216 quelli in terapia intensiva.

Tra il 15 e il 21 giugno, i ricoveri hanno fatto segnare un aumento del 14,4% nei reparti ordinari e del 12,6% nelle terapie intensive. "Sul fronte degli ospedali - afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - l'incremento dei nuovi casi ha determinato un'inversione di tendenza nei ricoveri sia in area medica (+14,4%) che in terapia intensiva (+12,6%)".

La crescita dei contagi riguarda tutte le Regioni: dal +31,3% della Valle D'Aosta al +91,5% del Friuli-Venezia Giulia. Rispetto alla settimana precedente, solo in 2 Province si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi (Caltanissetta -10,2% e Vibo Valentia -10,2%), mentre salgono da 99 a 105 le province in cui si rileva un aumento (dal +5,6% di Crotone al +131,7% di Reggio Calabria) e in 16 province l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti: Cagliari (934), Sud Sardegna (705), Roma (635), Ragusa (607), Palermo (602), Venezia (592), Rimini (583), Catania (583), Treviso (580), Siracusa (579), Forlì-Cesena (570), Ravenna (555), Udine (526), Terni (505), Foggia (503), Bologna (502).

Intanto sul fronte vaccini, dall'Ema arriva l'autorizzazione al siero della francese Valneva. Le dosi effettuate complessivamente in Italia superano i 138 milioni e per la fine dell'estate si attendono i vaccini aggiornati sulle nuove varianti, ma sono ancora quasi 7 milioni gli italiani senza alcuna copertura.

