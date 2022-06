Roma, femminicidio e l'immediata confessione in commissariato

20 giugno 2022 a

Femminicidio a Roma. Un uomo di 76 anni, riferisce Repubblica, si è costituito in un commissariato della Capitale in compagnia del suo avvocato e si è auto-denunciato, sostenendo di aver ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco. La tragedia sarebbe andata in scena a via Mascagni, non distante da viale Somalia: l’uomo si sarebbe prima recato presso lo studio del suo legale per confessare quanto avvenuto, sarebbe partita quindi una chiamata al 112 da parte dell’avvocato che avrebbe poi accompagnato il cliente in commissariato. Gli inquirenti si sono subito recati sul posto per capire la dinamica di quanto avvenuto.

