Brindisi, papà eroe salva le figlie in mare e muore annegato

Un uomo di 47 anni, barese, è morto questo pomeriggio sulla spiaggia di Forcatella, località marina nei pressi di Fasano, in provincia di Brindisi. Dopo aver visto le due figlie gemelle di 11 anni in difficoltà in acqua si è tuffato in mare ma si è sentito male. Mentre le piccole sono riuscite a salvarsi, il padre non ce l’ha fatta. Non è ancora chiaro se per un infarto, dovuto allo sforzo, oppure perché è annegato.

Altri bagnanti che si sono tuffati per aiutarlo e lo hanno portato a riva hanno cercato di rianimarlo sulla spiaggia ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari della capitaneria di Porto e i carabinieri della Compagnia di Fasano, oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Oggi le condizioni del mare sulla costa adriatica erano proibitive, infatti soffiava un forte vento di maestrale. A pochi chilometri da Forcatella anche un altro uomo ha rischiato di annegare. Stava facendo il bagno in località Rosa Marina e solo l'intervento di un bagnino ha evitato il peggio.

