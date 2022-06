Gianluigi Paragone e le mascherine: "Ora basta, va aperta una commissione d'inchiesta"

18 giugno 2022 a

a

a

La battaglia di Gianluigi Paragone contro le misure del governo sull'emergenza Covid continua. Il leader di Italexit pubblica un video di duro attacco al governo e al ministro Roberto Speranza, in seguito agli ultimi provvedimenti adottati.

"Senza restrizioni il virus straborda". Capua tuona contro gli italiani, la reazione della Gruber

"Abbiamo assistito - tuona Paragone - a un'ordinanza ponte sulle mascherine. La gente non può passare il tempo dietro le decisioni illogiche di un ministro vaccinato, richiamato e ammalato al pari di tanti esperti che andavano in televisione a raccomandare la prima, la quarta e la sesta dose, che oggi si ritrovano infettati e a fare i conti con uno strascico che non doveva esserci ad ascoltare loro e i miracoli sul vaccino".

"A questo punto mi chiedo se non vada aperta una commissione d'inchiesta su un governo folle, retto da un ministro palesemente incapace. Dopo aver assistito ai Dpcm che diventavano la grande fonte del diritto, adesso scopriamo le ordinanze ponte. Quali? Che a settembre si ricomincia un'altra volta con la mascherina?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.