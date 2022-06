Covid, l'allarme di Walter Ricciardi: in autunno la tempesta perfetta

18 giugno 2022 a

"In autunno si rischia la tempesta perfetta". Walter Ricciardi lancia l'allarme sul Covid. Il consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e professore di Igiene alla Cattolica non ha dubbi e la responsabilità sarebbe del prematuro allentamento delle misure anti-Covid e dei pochi anziani che si sono sottoposti alla quarta dose di vaccino. Per questo in autunno, come ha detto Ricciardi a La Stampa, la situazione potrebbe assomigliare a una "tempesta perfetta".

«Una pessima idea» la proposta di eliminare la quarantena per i positivi al Sars-Cov-2. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, dopo le affermazioni del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su un possibile provvedimento in merito. «Il testing, il tracciamento, l’isolamento sono tutte misure essenziali per il controllo dell’epidemia. E nel momento in cui si perde il controllo della circolazione virale il rischio è imbattersi nel problema solo quando chi si infetta viene ricoverato o muore». Per Ricciardi, «se si vuole controllare l’epidemia, bisogna seguire i canoni che ormai da centinaia di anni vengono insegnati in sanità pubblica. Sono criteri elaborati in Italia, dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1500, insegnamenti consolidati ed efficaci. Non seguire testing, tracciamento e isolamento significa permettere che aumenti il numero delle persone contagiate, dei malati, dei morti e prolungare gli effetti negativi della pandemia anche in termini di economia».

