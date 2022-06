Diego Fusaro si scaglia contro l'estradizione di Julian Assange: la fiaba sugli Usa e la libertà

18 giugno 2022 a

Ieri è arrivato il via libera dal Regno Unito all’estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange, l’attivista che rischia di scontare in un carcere degli Stati Uniti una pesante condanna per aver contribuito a diffondere tramite la piattaforma online Wikileaks documenti riservati, contenenti tra l’altro notizie su crimini di guerra commessi dalla forze Usa in Iraq e Afghanistan. La ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato l’estradizione dopo il completamento della procedura giudiziaria.

La notizia ha fatto sobbalzare il filosofo Diego Fusaro, che su Twitter si è imbufalito per la scelta della Gran Bretagna: “Davvero qualcuno è così ingenuo da credere ancora alla fiaba degli USA come ‘la più grande democrazia del mondo’ e ‘la patria della libertà’?”. Fusaro ha utilizzato un’immagine che recita la seguente didascalia: “L’estradizione di Assange è una vergogna per le democrazie e una minaccia per tutti noi”. Nella foto il fondatore di Wikileaks appare con un bavaglio alla bocca fatto dalla bandiera statunitense.

Davvero qualcuno è così ingenuo da credere ancora alla fiaba degli USA come "la più grande democrazia del mondo" e "la patria della libertà"? pic.twitter.com/ceZ9NW9eNf — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) June 17, 2022

