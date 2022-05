Diego Fusaro e l'accusa più dura a Mario Draghi: ruolo alla Nato e nemico dell'interesse nazionale

07 maggio 2022 a

a

a

Diego Fusaro è una furia continua con Mario Draghi. Il filosofo ha lanciato l’ennesima bordata al presidente del Consiglio italiano con un messaggio su Twitter, commentando le indiscrezioni che vorrebbero l’attuale capo di governo come destinato a raccogliere l’eredità di Jens Stoltenberg alla guida della Nato (a causa della guerra in Ucraina è stata rinnovata la carica di segretario generale per qualche mese a poco tempo dalla scadenza): “In effetti, dopo Goldman Sachs e la Bce, a Mario Draghi manca solo una posizione di prestigio nella Nato per poter poi dire di aver ricoperto ruoli di primo piano in tutte le istituzioni nemiche dell'interesse nazionale della nostra patria”.

In effetti, dopo Goldman Sachs e la Bce, a Mario Draghi manca solo una posizione di prestigio nella Nato per poter poi dire di aver ricoperto ruoli di primo piano in tutte le istituzioni nemiche dell'interesse nazionale della nostra patria. — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) May 6, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.