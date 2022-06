Covid, Pfizer consegna all'Ema i dati sul vaccino adattato alle varianti. Omicron fa paura

15 giugno 2022 a

L’Agenzia europea per i medicinali ha avviato una revisione continua per una versione del vaccino Pfizer adattata per fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche del Covid. La revisione si concentrerà inizialmente su chimica, produzione e controlli, che riguardano la produzione del vaccino. Man mano che l’azienda avanza nello sviluppo del suo vaccino adattato, l’Ema riceverà più dati, inclusi dati sulla risposta immunitaria al vaccino e dati sulla sua efficacia contro le sottovarianti di Omicron.

I dettagli sul vaccino adattato, ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti Covid, non sono ancora definiti. Tuttavia, la revisione dell’Ema si concentrerà inizialmente sui dati per il componente mirato alle sottovarianti Omicron.

