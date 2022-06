Obbligo mascherina sui mezzi pubblici, ok del governo alla proroga fino al 30 settembre

15 giugno 2022 a

a

a

Prosegue la lenta discesa della curva epidemica ma il Governo dice sì alla proroga dell'obbligo mascherine fino al 30 settembre sui mezzi pubblici e nelle Rsa. La bozza del decreto che verrà approvato dall'esecutivo è pronta. Restano invece raccomandate agli esami di maturità e nei cinema, teatri al chiuso e palazzetti. "Sono luoghi spesso particolarmente affollati - aveva spiegato ieri il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - e avere ancora un po' di prudenza può essere importante". L'obbligo delle mascherine sarebbe stato prorogato anche sui treni a lunga percorrenza.

Maturità senza mascherina. Marcia indietro del governo, sarà solo raccomandata

L'attenzione resta puntata sui dati degli altri Paesi europei e su come il virus si comporti nell'altro emisfero, nel tentativo di arrivare a una previsione sull'autunno: "Il Covid19 non è più in prima linea, ma la pandemia non è finita - avverte la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, intervenendo al Consiglio Ue Salute - Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi. Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri per garantire la fornitura di vaccini, compresi i potenziali vaccini adattati".

Nelle strutture sanitarie scende il numero dei ricoveri: i pazienti in area medica sono 4.199 (11 in meno rispetto a ieri), mentre quelle in terapia intensiva sono 183 (10 in meno rispetto a ieri, con 24 nuovi ingressi). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 73 e 39.474 i nuovi contagi, a fronte di 228.559 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 17,3%. Le prove orali agli esami di maturità e di terza media, si svolgeranno con mascherina solo 'raccomandata': "Un segnale importante per i nostri ragazzi ma non solo - ha sostenuto Costa - Lo è anche per il Paese. È un ulteriore segno di ritorno alla normalità".

In vacanza con la mascherina. L'obbligo su aerei, treni e navi resta fino a settembre

La decisione del governo scatena subito polemiche all'interno della maggioranza. Sono in corso nel governo verifiche tecniche riguardo la proroga fino a settembre dell'obbligo delle mascherine sul trasporto aereo. A chiedere un supplemento di riflessione è stata in particolare la Lega con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che avrebbe chiesto per attendere le decisioni sul tema a livello europeo. Domani, ad esempio, la Spagna dovrebbe esprimersi sulla questione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.