Guido Crosetto svela il bluff sulle auto elettriche: così si finanzia la guerra di Vladimir Putin

Giada Oricchio 13 giugno 2022 a

a

a

“Le auto elettriche non finanziano la guerra di Putin? Sbagliato, ecco la verità”. Guido Crosetto smonta uno dei cavalli di battaglia della transizione ecologica, quella che secondo il ministro Roberto Cingolani sarà “un bagno di sangue”, soprattutto nel settore dell’automotive considerando che le vetture a benzina e gasolio dal 2035 non potranno più essere prodotte come ha deciso l’UE. Leonardo Becchetti, professore universitario a Roma, ha scritto su Twitter: “Chi ha auto ibride, plug-in, elettriche fa a meno del pieno di benzina, non paga il bollo, non paga le strisce blu… Inquina di meno… E finanzia meno Putin… Avanti verso l’indipendenza energetica”.

“Cose mai viste”. Crosetto si imbufalisce con Merlino: come ha trattato Salvini

Ebbene, Guido Crosetto, tra i padri fondatori di Fratelli d’Italia e oggi imprenditore, la vede in modo opposto. In un tweet di risposta ha bocciato la svolta green: “No, professore. Perché le auto elettriche non creano energia e se l’energia che serve per alimentarle è prodotta con il carbone, è come consumassero carbone. O gas, nel caso italiano. Che compriamo dalla Russia. Per cui chi ha comprato un’auto a gasolio può dormire tranquillo”. La transizione ambientale è uno dei pilastri del Pnrr, ma se sarà fatta troppo velocemente e senza sufficienti risorse a buon mercato, rischia di far saltare milioni di posti di lavoro.

No, professore.

Perché le auto elettriche non creano energia e se l’energia che serve per alimentarle è prodotta con il carbone, è come consumassero carbone. O gas, nel caso italiano. Che compriamo dalla Russia. Per cui chi ha comprato un auto a gasolio può dormire tranquillo. https://t.co/5hVnF70vnj — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 11, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.