“Cose mai viste”. Guido Crosetto si imbufalisce con Myrta Merlino: Matteo Salvini doveva andarsene

09 giugno 2022 a

L’intervista di Matteo Salvini a L’Aria che Tira non è andata giù a Guido Crosetto. E non per i contenuti. Il fondatore di Fratelli d’Italia ed attuale imprenditore ha scritto un messaggio su Twitter contro la conduzione del talk show di La7 e per il trattamento ricevuto dal leader della Lega: “Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di Myrta Merlino a Matteo Salvini. Confesso che al suo posto, di fronte ad un atteggiamento così ostile e provocatorio (che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico) me ne sarei andato”. Si preannuncia un testa a testa scoppiettante Crosetto-Merlino quando da parte della giornalista partirà un nuovo invito ad apparire nel suo programma.

Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di Myrta Merlino a @matteosalvinimi.

Confesso che al suo posto, di fronte ad un atteggiamento così ostile e provocatorio (che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico) me ne sarei andato. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 9, 2022

