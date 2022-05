Russia, pure Guido Crosetto lancia un siluro a Matteo Salvini: “Ma come gli è venuto in mente... Vada in vacanza”

31 maggio 2022 a

Pioggia di critiche su Matteo Salvini per l’idea di volare in Russia per cercare un contatto che possa favorire la pace con l’Ucraina. Ad unirsi al coro di voci che hanno lanciato frecciatine al leader della Lega c’è anche Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d’Italia ed imprenditore, che ha parlato della questione a Un giorno da Pecora su Rai Radio1: “Salvini a Mosca? Non so come mai gli si via venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Penso lui abbia ecceduto, parlando di pace e dialogo con Vladimir Putin, vedendo che nessuno lo faceva ha pensato di farlo lui. Poteva andare ad incontrare qualunque partito, ma non il presidente russo o i ministri. Le istituzioni dialogano con le istituzioni. Che consiglio darei a Salvini? Ci sono dei periodi in cui uno - spara a zero Crosetto - deve prendersi una vacanza, dalle dichiarazioni pubbliche, dalla visibilità. Adesso per esempio c’è un weekend lungo, potrebbe andare in costiera amalfitana”.

Poi Crosetto prevede un futuro nero per FdI, con la giustizia che interverrà contro il primo partito italiano: “Gli unici che daranno manforte contro Giorgia Meloni saranno i magistrati. Quando la sinistra è in difficoltà, normalmente intervengono loro. Vediamo se ci azzecco come ho fatto con Matteo Renzi… È normale - spiega il Gigante -. È sempre accaduto così prima delle elezioni, quando c’è qualcuno in vantaggio. L’attacco della giustizia avverrà dopo l’estate, da settembre. Mi immagino un attacco da parte dei magistrati a Meloni, e a tutti quelli che possono dare fastidio alle prossime elezioni”.

