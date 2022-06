Molestie, Giorgia Meloni sbugiarda la sinistra: “Cappa di silenzio, non vogliono mettere in cattiva luce gli immigrati”

05 giugno 2022 a

a

a

"Le donne bianche qui non salgono". Fa discutere l'episodio che hanno coinvolto sei ragazze che sarebbero state molestate a bordo del treno che le stava riportando a Milano dopo aver trascorso una giornata al parco divertimenti di Gardaland. Le ragazze sarebbero state “accerchiate, palpeggiate, molestate” da alcuni ragazzi nordafricani che avevano partecipato ad un raduno nella cittadina veneta.

Navi delle ong strapiene di profughi. Lampedusa scoppia: situazione fuori controllo

Ad alzare la voce sull’accaduto è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certa sinistra e delle femministe. Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati. Solidarietà alle giovani, costrette a subire questo episodio indegno per aver voluto passare una semplice giornata di svago al parco divertimenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.