Navi delle ong strapiene di profughi. E l'hot spot di Lampedusa scoppia di immigrati

La situazione nel Mediterraneo è critica. Le navi delle ong sono piene di migranti e cercano un porto dove poterli sbarcare. L'Italia, come al solito, è la destinazione preferita. L'hot spot di Lampedusa è quasi al collasso, con oltre 460 profughi ospitati. Gli immigrati, però, non sbarcano solo in Sicilia. E non arrivano solo con le grandi navi delle ong. Ieri in Sardegna, a Pula, i carabinieri hanno trovato una barca di legno lunga 6 metri con a bordo nove taniche da 20 litri vuote. I militari ritengono che sia stata utilizzata da 16 tunisini accolti quattro giorni prima nel centro di accoglienza di Monastir. Sempre ieri, dopo cinque giorni in mare, 66 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Roccella Ionica, in Calabria.

Tornando a Lampedusa, gli sbarchi son continui. I profughi approdati venerdì sono 55. Si aggiungono ai 91 arrivati nella notte di giovedì. In tutto, in meno di 24 ore, sono sbarcati 146 immigrati. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola. Intanto, una ong si sta dirigendo nelle acque tunisine per soccorrere 47 migranti alla deriva al largo di Zarzis. È strapiena la nave della Sea Watch 3, con 223 profughi a bordo. Mentre La Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è appena partita per la sua dodicesima missione.

E se la ministra Lamorgese non mette in campo misure per contenere gli sbarchi, è Matteo Salvini a tornare all'attacco: «In Italia si entra se si ha il permesso di entrare. Non siamo al luna park». Il leader della Lega, durante un incontro elettorale a Lignano Sabbiadoro, sottolinea che «siamo a numeri da allarme nazionale: invece di cercare problemi di sicurezza nei miei incontri con gli ambasciatori di mezzo mondo per la pace, qua fino a maggio sono sbarcati più di 20.000 clandestini. Rischia di essere un'estate caldissima, drammatica, di morte, di problemi, di reati. Rischiamo di superare quota 100.000 arrivi. Mi domando cosa stia facendo il ministro dell'Interno».

