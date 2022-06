Sarzana, cadavere di una prostituta vicino ad un torrente. Parte la caccia all'uomo tra Liguria e Toscana

05 giugno 2022 a

Il corpo di una donna è stato ritrovato intorno alle 2 di questa mattina vicino al greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana, nello Spezzino. Il cadavere, segnalato ai carabinieri di Sarzana, sul posto con i colleghi della Spezia, era seminudo e si ipotizza che la donna fosse una prostituta. Dai primi rilievi è emerso che il decesso non è stato determinato da cause naturali. La vittima è stata aggredita con violenza e la morte sarebbe sopraggiunta per soffocamento. Si indaga dunque per omicidio. Al momento non ci sono persone fermate.

Come svelato dall’Agi appartiene a una 35enne straniera, di origine albanese il cadavere trovato al confine tra Liguria e Toscana. Secondo le prime testimonianze raccolte da polizia e carabinieri, la donna è stata vista da altre prostitute salire su un’auto, a poca distanza dal luogo in cui è stata trovata poi senza vita. Ora si lavora per rintracciare il presunto omicida, con una caccia all’uomo partita tra Liguria e Toscana.

