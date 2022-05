Kate Moss respinge l'accusa choc a Johnny Depp. Testimone nel processo contro l'ex moglie Amber Heard

25 maggio 2022 a

a

a

Nella dura battaglia legale che oppone la star di Hollywood, Johnny Depp, e l'ex moglie Amber Heard, è arrivato il giorno della deposizione della top model britannica Kate Moss. La storica ex dell'attore ha smentito che il suo ex compagno l’abbia spinta giù da una scala durante una vacanza in Giamaica negli anni della loro relazione. Episodio, questo, citato dalla Stessa Heard come dimostrazione del comportamento violento di Depp.

Video su questo argomento La psicologa di Depp accusa Amber Heard di essere borderline TMNews

L'audizione in video-conferenza è avvenuta nell'ambito del processo per diffamazione mosso da Depp contro l'ex moglie che si sta celebrando nel tribunale di Fairfax, vicino a Washington. "Non mi ha mai spinta nè lanciata in una scala", ha detto, collegandosi in video dal Regno Unito. L'attore ha portato la sua ex moglie a giudizio per diffamazione, dopo che lei lo aveva accusato di aver subito violenze coniugali; chiede 50 milioni di risarcimento.

Video su questo argomento Amber Heard: "Depp era l'amore della mia vita, ma anche orribile" TMNews

Amber Heard contrattacca e chiede il doppio, insistendo sulle violenze subite negli anni del matrimonio, e durante la sua deposizione del 5 maggio aveva detto di aver sentito dire che l’ex marito aveva spunto Kate Moss per le scale. I due sono stati insieme fra il 1994 e il 1998 e durante una vacanza in Giamaica lei fu vittima di un incidente e cadde da una scala: ma come ha spiegato oggi nella sua testimonianza, si è trattato di uno scivolone, mentre Depp, che era davanti a lei, la ha subito soccorsa. Il processo, iniziato l’11 aprile scorso, terminerà il dibattimento venerdì; l’esito è ancora incerto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.