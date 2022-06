Elon Musk si scaglia contro lo smart-working e minaccia i dipendenti Tesla

01 giugno 2022 a

Elon Musk sorprende tutti e, come svelato da Bloomberg, non lascia spazio ad interpretazioni: basta con lo smart-working. Il numero uno di Tesla, in procinto di acquistare il social network Twitter, ha lanciato una minaccia via e-mail, emersa dalle colonne del quotidiano finanziario statunitense, ai propri dipendenti, mettendo soprattutto i manager nel mirino: “Il lavoro da remoto non è più accettabile. Chi lo vuole fare deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo ai dipendenti degli stabilimenti. L'ufficio deve essere un ufficio Tesla non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro”. Mentre molte grandi aziende propendono per aumentare il lavoro a distanza, Airbnb in primis, Musk cambia radicalmente rotta.

